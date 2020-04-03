Suriyeli doktorun korona nöbeti Suriye'deki iç savaştan Türkiye'ye sığınan diş teknikeri, şimdi Gaziantep'te gönüllü olarak korona virüs mücadelesine destek veriyor.

Suriye'deki iç savaştan Türkiye'ye sığınan diş teknikeri, şimdi Gaziantep'te gönüllü olarak korona virüs mücadelesine destek veriyor. Suriyeli tekniker kendisini gibi sağlık sektöründe görev yapan arkadaşları ile birlikte Gaziantep şehir girişinde nöbet tutuyor.

Yıllar önce ülkesindeki iç savaştan kaçan ve Suriye'de diş teknikeri olarak yıllarca görev yapan Abdulkadir Fariz, sığındığı Türkiye'de yürütülen korona virüs mücadelesine gönüllü destek veriyor. Göç etmek zorunda kaldığı ve yerleştiği Gaziantep'te korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla nöbet tutan Suriyeli diş teknikeri, kent girişindeki uygulama noktasında çalışarak durdurulan araçlarda ateş ölçümü yapıyor.

Fariz, günlük 350-400 aracı kontrol ettiğini belirterek uygulama noktasında çalışanların yüzde 90'ının Suriyeli olduğunu söyledi. Gönüllü olarak uygulamaya katıldıklarını belirten Fariz, "Sabah 11'den akşam 5'e kadar burada çalışıyoruz ve günde yaklaşık 350- 400 araç kontrol ediyoruz. Gaziantep dışından gelen insanları kontrol edip ateşi iyiyse gönderiyoruz yüksekse hastaneye yönlendiriyoruz" dedi.

Sürücüler ve yolcular sıkı takipte

Suriyeli sağlık görevlilerinin şehir giriş ve çıkışlarında nöbet tuttuğu Gaziantep'in şehir içerisinde, kara yolu ve oto yollarda da güvenlik güçleri tarafından sıkı bir şekilde önlemler uygulanıyor. Şehir içi ve şehirler arası yollarda sürekli denetim gerçekleştiren ekipler, para cezası keserek sürücülere sosyal mesafe, yolcu kapasitesi, tek veya çift sayı uygulaması gibi konulara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler tarafından şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen bir günlük denetimde 854 araç kontrol edildi. 5 işçi servisi şoförüne araç kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasını dolduracak kadar yolcu tespit edilmesi nedeniyle, bir ticari taksi sürücüsüne üst-çift plaka uygulamasına riayet etmediği gerekçesiyle ceza uygulandı.

Bir sonraki gün yapılan denetimlerde ise 8 adet araç personel-işçi servis sürücüsüne fazla yolcudan, 12 adet personel-işçi servis araç (otobüs/minibüs) sürücüsüne kara yolları trafik kanunu gereği işlem yapılarak 6 araç trafikten men edildi.

İki günde 6 bin 92 araç kontrol edildi

Yüksek sesle müzik dinleyerek etraftakileri rahatsız etme, korsan taşımacılık yapma, alkollü araç kullanma, kırmızı ışık, hız ihlali, hatalı park, tehlikeli şerit değiştirme diğer trafik kurallarını ihlal gibi suçlardan toplamda 953 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.Toplamda 78 araç trafikten men edilirken 5 sürücünün belgesine el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA