Suriyeli Doktorun Kayıp Çantasını Jandarma Buldu

Kilis'te, piknik yaparken çantasını kaybeden Suriyeli doktorun çantası jandarma tarafından bulanarak sahibine teslim edildi.

Suriye uyruklu doktor Alaeddin Alali ailesi ile birlikte Resul Osman mesire alanında piknik yaptı. Çantalarını mesire alanında unutan Alaeddin Alali'nin çantası, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bulundu. Suriyeli doktor, İl Jandarma Komutanlığı'na davet edilerek, çantası ve içerisinde bulunan 5 adet pasaport, 1 adet cep telefonu, 1 adet araç anahtarı, 4 adet T.C. ikamet izin belgesi, 4 adet kredi kartı teslim edildi. - KİLİS