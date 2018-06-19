Suriyeli Dima Bıçaklanarak Öldürüldü, 7 Aylık Bebeği Kucağında Bulundu

Bursa'da Suriyeli Dima Aşaelim (18) evinde bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadın bulunduğunda kucağında olan 7 aylık bebeği yakınlarına teslim edildi.

1,5 YIL ÖNCE EVLENDİ

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değiirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Dima Aşaelim, 1,5 yıl önce Muhammet Kasım ile evlendi. Çift, 7 ay önce dünyaya gelen oğullarına Hasan Kasım adını verdi. Genç kadının eşi Muhammet Kasım, saat 11.30 sıralarında garson olarak çalıştığı kent meydanındaki lokantaya gitti.

KARDEŞİ ZİYARETE GİTTİ, ANCAK KAPI AÇILMADI

Bir süre sonra kardeşi Dima'yı ziyarete gelen kardeşi Valiht Aşaelim, iddiaya göre, zili çaldı ancak kapı açılmadı.

KARDEŞİNİ KANLAR İÇİNDE ÖLÜ OLARAK BULDU

Annesinden aldığı anahtar ile eve giren Valiht Aşaelim, kız kardeşini kanlar içinde ölü olarak buldu.

GENÇ KADININ KUCAĞINDAKİ 7 AYLIK BEBEĞİ AKRABALARINA TESLİM EDİLDİ

Bıçaklanarak öldürülen genç kadının kucağındaki oğlu Hasan Kasım, alınıp akrabalarının evine götürüldü.

GENÇ KADININ KOCASI VE KARDEŞİ GÖZALTINDA

Evde parmak izi alan ve çevredeki güvenlik kameralarını araştıran polis, Dima Aşaelim'in eşi Muhammet Kasım ile kardeşi Valiht Aşaelim'i gözaltına aldı. Polis, soruşturmasını sürdürüyor.