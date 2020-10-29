Suriyeli dernekler, koronavirüsle mücadele için yardım çağrısında bulundu
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Suriyeli dernekler, koronavirüsle mücadele için yardım çağrısında bulundu

29.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:05

Suriye'nin kuzeybatısında faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında patlama yaşanmaması için çağrıda bulundu.

Suriye'nin kuzeybatısında faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında patlama yaşanmaması için çağrıda bulundu.

İdlib şehir merkezinde bulunan sağlık müdürlüğünde yapılan basın açıklamasına çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sağlık çalışmaları yürüten temsilciler katıldı.

İdlib Sağlık Müdürü Dr. Selim Abden AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız bu savaşa ilaveten Kovid-19 nedeniyle zorluklarla karşılaşıyoruz. Toplum çağrılarımıza kulak vermeli, bilgilendirmeleri dikkate almalı." dedi.

Suriye'de atılması gereken acil adımlara değinen Abden, bir an önce yatak, tedavi merkezi, hastane ve karantina merkezlerinin artması gerektiğini ve sağlık çalışanları için de acil tıbbi kıyafet ve ekipmana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Abden, "İdlib merkezde halihazırda 12 sağlık merkezi ve 5 adet hastane bulunmakta. Vakaların artması durumunda günlük vaka sayısı 3 bine çıkacak." ifadelerini kulandı.

Suriye'de ilk vaka tespit edildikten sonra Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) kurduğu Erken Uyarı Merkezi'nin sorumlusu Muhammed Selim, şu ana kadar 22 bin 500 Kovid-19 testi yapıldı. 4 bin 400 pozitif vaka tespit edildi. 42 pozitif vaka, hayatını kaybetti." şeklinde konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde 106 kişilik ekiple hizmet verdiklerini ifade eden Selim, "Hedefimiz günlük test sayılarını arttırmak, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri ile İdlib'in merkezinde ek laboratuvarlar kurmak." dedi.

Selim, Bab ve İdlib'de 15 gün önce vakaların arttığını belirterek, Atme bölgesindeki kamplarda vakaların artmasından endişelendiklerini ifade etti.

Suriyeli dernekler, koronavirüsle mücadele için yardım çağrısında bulundu
Suriyeli dernekler, koronavirüsle mücadele için yardım çağrısında bulundu
Suriyeli dernekler, koronavirüsle mücadele için yardım çağrısında bulundu
Suriyeli dernekler, koronavirüsle mücadele için yardım çağrısında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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