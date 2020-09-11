Suriyeli Darin ve Rahaf hastalıkları yüzünden güneşe çıkamıyor Suriyeli Darin ve Rahaf hastalıkları yüzünden güneşe çıkamıyor Lösemili Darin ve Rahaf'ın anne, baba ve 3 kardeşiyle boş gecekonduda yaşam mücadelesi yürek burkuyor Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Naccah ve Zekeriya çifti, 2'si lösemili 5 çocuğuyla içerisinde sadece yatak...

Suriyeli Darin ve Rahaf hastalıkları yüzünden güneşe çıkamıyor

Lösemili Darin ve Rahaf'ın anne, baba ve 3 kardeşiyle boş gecekonduda yaşam mücadelesi yürek burkuyor

ADANA - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Naccah ve Zekeriya çifti, 2'si lösemili 5 çocuğuyla içerisinde sadece yatak bulunan derme çatma gecekonduda yaşam mücadelesi veriyor. Çiftin lösemili çocukları Darin ve Rahaf, güneşe çıktıkları zaman baş dönmesi şikayeti çektikleri için de bu yaşa kadar okula bile gidemediler.

İnşaat işçisi Zekeriya ve Naccah Mahmud çifti 13 sene önce Suriye'nin Halep kentinde evlendi. Çiftin bu evlilikten Darin (11), Rahaf (10), Farah (8), Lamia ve Şaban isimleri çocukları dünyaya geldi. Çiftin Darin ve Rahaf isimli 2 kızlarına doğduklarında lösemi teşhisi konuldu ve her ay kan verilmeye başlandı.

Suriye'de süren iç savaş nedeniyle 7 sene önce Adana'ya gelen çift, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde 2 odalı sadece yatakları olan bir gecekondu kiralayarak hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Türkiye'ye sığınıp devletin desteğiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kızlarının tedavisi devam eden aile, kızları lösemi olduğu için sağlıklı bir ortamda kalmaları gerekirken rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor. Güneşe çıktıkları zaman baş dönmesi şikayeti çeken Darin ve Rahaf bu nedenle okula da gidemiyor.

Ev sahibinin de gecekondudan çıkartmak istediği aile şimdi kendilerine uzatılacak bir yardım elini bekliyor.

Tercüman aracılığıyla İHA muhabirine konuşan anne Naccah, "Kızlarım güneşe çıktığında başları dönüyor o nedenle okula da gidemiyorlar. Evin içerisinde hiçbir eşya yok. Sadece bir televizyon var o da bozuk. Biraz yatacak eşya var. Yardım bekliyoruz. Sağlıksız bir ortamdayız burada. Korona virüs de var ve korkuyoruz. Allah rızası için bize bir yardım eli uzatılsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA