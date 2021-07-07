SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ
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SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, çöpe atılan sopalı küçük Türk bayrakları, kağıt toplayıcısı Suriyeli 2 çocuk tarafından alındı.

NİĞDE'de, çöpe atılan sopalı küçük Türk bayrakları, kağıt toplayıcısı Suriyeli 2 çocuk tarafından alındı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çocuklardan biri, daha büyük olan bayrağı merdiven korkuluğuna astı.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkisinde, çöpten kağıt toplayan 10-12 yaşlarındaki Suriyeli 2 çocuk, çöpe atılan sopalı küçük Türk bayraklarını görünce tek tek toplamaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çocuklardan biri, daha büyük olan bayrağı çöpün yanındaki merdivenin demir korkuluğuna astı. Diğer bayrakları da yanlarına alan çocuklar, bölgeden ayrıldı. Bayrakların çöpe atılmasına tepki gösterenler, Suriyeli çocukların Türk bayrağına olan saygısını takdir etti.

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ
SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ
SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ
SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ
SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ
SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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