Suriyeli Çocukların Karne Sevinci

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Ensar Geçici Eğitim Merkezinde eğitim gören Suriyeli öğrenciler, karne sevinci yaşadı.

Merkezin Müdürü Nihal Genç, görevli öğretmenlerle sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerinde yaşanan iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve eğitim hayatından uzak kalan çocukların ilk defa karne aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Merkezinde 9 ila 17 yaş arası çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Sokakta kalmış eğitimine ara vermiş savaş travması yaşayan Suriyeli çocukları alıyor, hızlandırılmış bir eğitimin ardından seviyelere uygun sınıflara yerleştiriyoruz. Gerekirse birebir telafi dersleri vererek, eğitime entegre olmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız savaş travmasından ve sokaktan geldikleri için ciddi sorunlar vardı, bu sorunları çözmek çeşitli sivil toplum kuruluşlarından destek alıyoruz."

Türkçe öğretmeni Mesut Aksu da bir emeğin sonucu olarak öğrencileri takdir ve teşekkürlerle tebrik etmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirterek, verdikleri emeklerin sonucunu çocukların gözlerinin içinde gördüklerini vurguladı.

Suriyeli Hasan Sido da yaşadıkları evin bombalandığını ve 4 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını belirtti.

Türk devleti sayesinde iki yıl önce okula gitmeye karar verdiğini anlatan Sido, "İlk geldiğimde 2 sene çalıştım, ondan sonra okula yazıldım. Okumayı yazmayı bilmiyordum. Okulda öğrendim. Öğretmenlerimden çok memnunum."diye konuştu.

Ramen Hasan Ahmed de gazeteci olmak istediğini belirterek, bunu geçekleştirmek için yıllar sonra başladığı okulunu bitirmek için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.