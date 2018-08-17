Suriyeli Çocukların Havuz Keyfi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, Midyat ilçesinde Suriyelerin kaldığı kampta çocuklar için havuz oluşturuldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı tarafından çocukların yaz aylarını daha iyi geçirmelerini sağlamak için hayata geçirilen "Mahalleme Havuz Geldi Projesi" kapsamında kurulan havuzlarda, çok sayıda çocuğa yüzme eğitimi veriliyor, çeşitli aktiviteler yapılıyor. Proje kapsamında Midyat ilçesinde Suriyelilerin kaldığı kampta da havuz oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, proje kapsamında Suriyeli çocukları da mutlu ettiklerini belirterek çocukların mutluluğunu esas alan projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Yaz aylarında çocukları havuzla tanıştırdıklarını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Bu yıl da evlatlarımızın ayağına havuzları götürdük. Midyat'ta yer alan ve savaştan dolayı ülkemize sığınan çocuklarımız için de aynı çalışmayı yaptık. Ülkemiz mazlumun yanında olmasının yanı sıra dünyada söz sahibi bir ülkedir. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların duasını alan ülkemiz, Suriye'de yaşanan savaşta da mazlum halka kucak açmış ve ağırlamaya başlamıştır. Midyat'taki çocukların da mutlu olmasını istedik. Streslerini atmaları ve güzel zaman geçirebilmeleri için havuzlarımızı orada da kurduk. Suriyeli evlatlarımız havuzlarımızda unutulmaz anlar yaşamakta ve ülkemiz için duacı olmaktadır. Dezavantajlı grupların mutlu olması adına çalışmaları sürdüreceğiz."