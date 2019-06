Suriyeli çocukların gözünden Türkiye tuvallere yansıdı

– Suriyeli mülteci çocuklar 'Sanat Dünyayı Birleştirir' konsepti altında dev bir tuvali boyayarak, Türkiye'ye geldiklerinde neler gördüklerini, duygu ve düşüncelerini resmettiler. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre Haziran 2019 tarihi itibariyle Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 613 bin 644 kişi oldu. Bu kişilerin 879 bini 5-15 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Gönüllü lise ve üniversite öğrencileri tarafından kurulan Give A Hand, eğitime ihtiyaç duyan Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklar için kolları sıvadı. Bu kapsamda birçok ülkeden 100'ü aşkın öğrenci, 5-15 yaş arasındaki çocuklara uyum, travma ve entegrasyon konularında eğitim vermek için birtakım etkinlikler düzenliyor. Give A Hand'in 2019 İstanbul programı bu yıl 16-29 Haziran tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Göç konusunun ele alındığı etkinliklerde Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyeleri, göç konulu konferanslar verdi. Ayrıca üniversitenin öğretim üyeleri ile birlikte çocuklar, 'Sanat Dünyayı Birleştirir' konsepti altında dev bir tuvali boyayarak duygularını resimle dile getirdiler. YAŞADIKLARI ACILAR TUVALLERE DÖKÜLDÜ Konuya ilişkin açıklamada bulunan üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya, "Bu sivil toplum örgütünün ismi çok güzel. Give A Hand yani bir el ver. Biz de bizden bir el isteyene elimizi uzattık. Özellikle içerisinde çocukların olduğu bir programda olmak çok keyif verici ve sorumluluk yükleyici bir şey. Onlara atölyelerimizin kapılarını açtık ve Türkiye'ye geldiklerinde neler gördüklerini tek bir kağıt üzerinde, ortak bir katılımla çalışmaya dönüştürdük. Uzun bir resim ortaya çıktı. Her bir parçası farklı bir çocuğun ama bütünü çocuklara ait olan bir resim ortaya çıktı. Umarım dünya onların kağıda yansıttıkları gibi rengarenk, güzel olur ve onlara iyi bir gelecek bırakırız" dedi. Sanatın evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Prof. Gülveli Kaya, "Bir şeyleri çizerek, şemalarla anlatmak okur-yazar olmayan insanın en primitif duygusu. Önemli olan duygularını şekillerle ifade etmeleriydi. Buradaki amacımız da farklı ülkelerden gelerek onlara rehberlik eden yabancı öğrencilerle birlikte, bu çocukların ülkelerinde yaşadıkları acılarını sanatla dışa vuruyorlar. Burada bir nebze olsun onları mutsuzluğun dışına taşımak ve deneyim kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. DİĞER ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRI Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Öğretim Üyesi Dr. İlkim Okyar ise, "Çocukların kaynaşması, sosyal entegrasyonda bir rol oynamak adına umarım faydalı olur, çok fazla bu tarz projeler yapılır. Üniversitelerin bu süreçlere dahil olması çok önemli. Toplumsal olarak çok önemli rol oynuyorlar" diye konuştu. 5-15 YAŞ ARASI MAĞDUR ÇOCUKLAR ODAK NOKTASI Give A Hand Programları Koordinatörü Seba Kösemataoğlu da kuruluşun faaliyetleri ve amaçları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kösemataoğlu, "Lise öğrencilerinin sosyal duyarlılığını arttırmak, onlara özel sosyal projeler yapmak üzere kurulmuş bir program. Bu program zaman içinde 5-15 yaş arasındaki mağdur çocukları odak aldı. Dünyanın her yerinden lise öğrencilerine ülkemizin kültürel ve insani politikalarını anlatmak için çalışıyoruz" dedi. YARISINDAN FAZLASI KENDİNİ RESİMLE İFADE EDİYOR Yapılan bir araştırma sonucunda Suriyeli çocukların yarısından fazlasının en büyük hobisinin resim yaparak kendilerini ifade edebilmek olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Kösemataoğlu, "Araştırmada yüzde 53'ü 'kendimi sanatla ifade edebiliyorum' dedi. Şu anda görülen kalpler çiziyorlar, her çocuğun yaptığını yapıyorlar ama günün sonunda değerlendirme psikologların. Kösemataoğlu, gönüllü öğrencilerle çocukların bu etkinlikler sayesinde aralarında bir bağ oluştuğunu söyleyerek, "Aralarında bir bağ oluşuyor. Her iki taraf da birbirlerinden faydalanıyor. Mutlu oluyorlar" konuşmasını sonlandırdı.

