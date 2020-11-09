Suriyeli çocukların gözünden "Bir de Buradan Bak" sergisi açıldı

Kalyon Kültür'ün Her Yerde Sanat Derneği iş birliğinde düzenlediği yeni sergisi "Bir de Buradan Bak", sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kalyon Kültür'ün Her Yerde Sanat Derneği iş birliğinde düzenlediği yeni sergisi "Bir de Buradan Bak", sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Nişantaşı Taş Konak'ta Kalyon Kültür binasında açılan sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu Suriyeli çocukların çektiği analog fotoğraflara odaklanıyor.

İç savaşın yaşandığı Suriye'den 2014'te Türkiye'ye gelen fotoğrafçı Serbest Salih tarafından yürütülen Darkroom Projesi kapsamında hazırlanan sergi, çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden yansıtıyor.

Suriyeli ve Türk çocukların entegrasyonu için Darkroom Projesi'ni geliştirdi

Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında "Mardin'de fotoğrafçılık adına neler yapabilirim?" düşüncesiyle, Her Yerde Sanat Derneği'nin destekleriyle Darkroom Projesi'ne başladıklarını ve 7-17 yaş aralığındaki 300'den fazla çocuğa analog fotoğraf çekimi eğitimi verdiklerini söyledi.

Fotoğrafçılığı Suriyeli ve Mardinli çocukların entegrasyonu için bir araç olarak gördüğünü belirten Salih, şunları kaydetti:

"İlk başladığımızda Alman Yardım Derneği'nden destek alıyorduk. Burada sergilenen fotoğrafların hepsi Suriyeli ve Mardinli çocuklar tarafından analog fotoğraf makinesiyle çekildi. Biz onlara analog fotoğrafçılık eğitimi verdik. Kompozisyonu ve iyi fotoğrafın ne olduğunu öğrettik. Sonra kendilerine makinaları ve pozları verdik. Böylece o çocuklar kameralara evlerine gittiler. 1-2 hafta boyunca fotoğraf çektiler."

Salih, bu proje sayesinde geleceğin fotoğraf sanatçılarının yetişeceğine inandığını vurgulayarak, sergide 2019 ve 2020 yıllarında proje kapsamında eğitim alan çocukların çektiği 110 fotoğrafın yer aldığını dile getirdi.

Her Yerde Sanat Derneği, Mardinli çocuklarla mülteci çocuklara sanatsal bir buluşma alanı sunma amacıyla 2012'den beri çalışmalarını sürdürüyor.

"Çocukların dünyasındaki soruları ortaya koymaya çalıştık"

Sergi küratörlerinden Sezgi Abalı ise proje kapsamında eğitim alan çocukların seçtiği ve onların onayıyla kendilerine gönderilen fotoğraflardan bir sunum yaptıklarına dikkati çekerek, "Sergiyle çocukların dünyasındaki soruları ortaya koymaya çalıştık. Çünkü çocukluğun doğasında olan bir şey soru sormak. Sergide de bunu önemsedik. Onların fotoğrafla hayata dair sorduğu soruları biz de bazı metinlerle destekledik." ifadelerini kullandı.

Çocukların merak duygusunu yetişkinlere anlatmaya çalıştıklarına işaret eden Abalı, farklı sergileme teknikleriyle yetişkinlerin kendi çocukluklarına dönüp merak duygusunu yeniden keşfetmesini amaçladıklarını ifade etti.

"Onların önceliği profesyonel fotoğrafçılardan çok daha farklı"

Küratör Sinan Eren Erk ise sanatseverlerin kendileriyle karşılaşmak için sergiyi izlemeleri gerektiğini belirterek, "Çocuklar bizim gibi filtrelenmiş bir bakış açısıyla bakmıyorlar. Çok daha doğal bakıyorlar. Bizim zihnimizde belki eğitimle belki toplum normlarıyla körelen birtakım şeyler onlarda yok. Bu fotoğrafların bakışında da yok. Çoğunluğu makineyle yeni tanışıyor. Ancak orada çekilen görsellerin tamamı müthiş derecede doğal çünkü kafada böyle bir filtreleme yok. Şunu yaparsam doğru bunu yaparsam yanlış gibi bir algı yok. İşte bu çok önemli." diye konuştu.

Erk, serginin hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından izlenebileceğine işaret ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çocuklar makineyi ve 36 pozu alınca kendileri için en değerli, en önemli olana gidiyorlar. Onların önceliği profesyonel fotoğrafçılardan çok daha farklı. Çocukların diğer çocukları çektiği fotoğraflar var. Bir aradalık var. Biri öbürünü omzuna kolunu atmış, öbürü onunla beraber gülümsüyor. Bunlar bugün çoğunlukla kaybettiğimiz değerlerimiz. Tematik gitmemizin de burada bir nedeni var. 'Ev', 'Ortasında', 'Bir arada' ve 'Yabancı' olarak dört tema üzerinden ilerlemesinin de bir nedeni var. Çünkü biz küratörler olarak burada izleyicilere bir fikir veriyoruz. Hani bunları nasıl okuyabilirsiniz ya da bunları nereden görebilirsiniz ya da o çocukların gerçekliğine nasıl ulaşabiliriz. Ama hikaye anlatıcıları biz değiliz. Biz hikayede sadece hikayenin ipuçlarını veriyoruz ama bu hikayeyi çocuklar anlatıyor."

Sergi, 3 Ocak 2021'e kadar pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 arasında gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz