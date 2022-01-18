Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu Komisyon'da görüşüldü

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında sunumları dinledi.

Tbmm İnsan Hakları Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki çalışmalara ilişkin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve Proje Direktörü Levent Özil ile beraberindeki heyetin sunumunu dinledi.

"Yaklaşık 12 birimimizle birlikte 26 ilde yaklaşık 750 bin öğrenciye hitap eden bir proje. Proje yapısında Danışma Kurulumuz, yine Kalite ve Süreç Yönetimi birimimiz, İç Kontrol birimimiz ve illerde bulunan koordinasyon ekiplerimizle büyük bir yapıya sahibiz."