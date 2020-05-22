- Suriyeli çocukların buruk bayram sevinci
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- Suriyeli çocukların buruk bayram sevinci

- Suriyeli çocukların buruk bayram sevinci Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Killi kasabasındaki çadır kamplarda yaşayan mülteci Suriyeli çocuklar yaklaşan Ramazan Bayramı'nı bayram kıyafeti alamadıkları için buruk bir sevinçle bekliyor.

22.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:50

- Suriyeli çocukların buruk bayram sevinci

İDLİB - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Killi kasabasındaki çadır kamplarda yaşayan mülteci Suriyeli çocuklar yaklaşan Ramazan Bayramı'nı bayram kıyafeti alamadıkları için buruk bir sevinçle bekliyor.

Suriye'de Esad rejiminin saldırıları sonucu evsiz kalan Suriyeli aileler yaşam mücadelesi veriyor. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Killi kasabasında çadır kamplarda yaşayan Suriyeli çocuklar yaklaşan Ramazan Bayramı'nı buruk bir sevinçle bekliyor. Esad rejimin saldırıları sonucu göç etmek zorunda kalan çocuklar aileleriyle bir bayramı daha evlerinden uzakta geçirecek. Çadır kamplarda yaşayan Suriyeli mülteci çocukların kimi bayramda bisiklet, kimi tatil, kimi de kıyafet ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Bayramda yeni kıyafetler giymek isteyen Suriyeli bir çocuk "Bayram geliyor maalesef diğer çocuklar gibi değiliz, kıyafetimiz bile yok" ifadelerini kullandı.

Kampta yaşayan Suriyeli bir baba ise uluslararası kuruluşlara seslenerek, "Bu kampta 3 aydan beri hiç su yok yaklaşık bir sene bize hiçbir yardım ulaşmadı. Kampta alt yapısı olmayınca çöp bile çok birikti. Ramazan ayı çok önemli bir ay ancak hiç kimse bize yardım etmedi. Uluslararası kuruluşlar nerede? Bütün kamptaki mültecilerin durumu çok zor, evlerimizi tarım arazilerimizi bıraktık ve buraya geldik. Bugün su bile almak için çok para vermeliyiz, çocukların ihtiyaçlarını artık karşılaşamıyoruz onları yedirmek için bile zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

- Suriyeli çocukların buruk bayram sevinci

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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