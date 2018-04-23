Suriyeli Çocukların 23 Nisan Heyecanı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde eğitim öğretim gören Suriyeli çocuklar düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Aileleriyle ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Nizip'e sığınan Suriyeli çocuklar, Osmanlı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk ve Suriyeli çocuklar halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okudu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran Suriyeli çocuklar, "Türkiyem" şarkısını seslendirerek dans etti.

Etkinlikleri izleyen aileler de çocuklarını destekleyerek kutlamaya katıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Faruk Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Suriyeli çocuklarının da yer aldığını ifade ederek, her iki ülke çocuklarının birbiriyle kaynaşmasını sağlamayı ve çocuk bayramını en iyi şekilde kutlamayı amaçladıklarını belirtti.