Suriyeli Çocuklara Kaymakam Eşinden Şefkat

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, Suriyeli çocuklara giyim yardımında bulundu.

İlçe merkezinde soğuk havada montsuz ve terlikle gezen Suriyeli çocukları fark eden Özkan, bu çocukları alışveriş merkezindeki giyim mağazasına götürdü.

Yakından ilgilendiği çocukların ayakkabı, mont ve bazı giyim ihtiyaçlarını karşılayan Özkan, çocukları kendi elleriyle giydirdi.

Özkan'ın soğuk havada gösterdiği bu örnek davranış, esnaftan takdir topladı.