Suriyeli çocuklara çizme yardımı
Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerindeki bombardımanlardan kaçarak, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere çadır kuran ailelerin çocuklara çizme ve süt yardımı yapıldı.
Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerindeki bombardımanlardan kaçarak, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere çadır kuran ailelerin çocuklara çizme ve süt yardımı yapıldı.
Sağanak yağışların ardından çadırların bulunduğu noktalar çamur deryası olurken, çamurlarda yalın ayak, terlik ve yırtık ayakkabılarla dolaşan çocukların imdadına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri yetişti. Günlerini oyun oynamakla geçiren fakat çamurda giyecek çizmeleri olmaması sebebiyle çadırlarından çıkamayan çocuklara ekipler, çizme yardımında bulundu. Çadırlarda zor şartlarda yaşayan çocuklara çizmelerini tek tek AFAD ekipleri giydirdi.
Çizme yardımının yanı sıra çocuklara süt yardımında da bulunuldu. - İDLİB