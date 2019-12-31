Suriyeli çocuklar okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.
31.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:01
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.
Suriyeli çocuklar Türk askerine teşekkür etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor."
(İHA)
Kaynak: İHA