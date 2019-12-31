Suriyeli çocuklar okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor
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Suriyeli çocuklar okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.

31.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:01
Suriyeli çocuklar okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Suriyeli çocuklar Türk askerine teşekkür etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor."

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Suriyeli çocuklar okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor
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