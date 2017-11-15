Suriyeli çocuklar ile Kayserisporlu futbolcular birlikte ter döktü



KAYSERİ - Kayseri'de geçici eğitim merkezinde okuyan Suriyeli ve Türk çocuklarının oynadığı maça Kayserisporlu futbolcular da eşlik etti. Maçın başlama vuruşunu Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları bölgesinde bulunan geçici eğitim merkezinde öğrenim gören Suriyeli çocuklar ile Türk çocuklarının en büyük arzularını yerine getirdi. Kayserispor yönetimi ile görüşerek kulüp tesislerinde maç ayarlayan ekipler, Kayserispor'lu bazı futbolcuları da maça dahil etti. Maçın başlama vuruşunu Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica yaparken, Kayserispor'lu futbolcular Ali Ahamada, Vedat Karakuş ve Kana Bıyık da maçta ter döktü.

Kayserispor Kulüp Başkanvekili Naci Bedir, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. Bedir, "Kayserispor yönetimi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağız. Bugün burada emniyet müdürlüğümüzün organizasyonu ile Kayserispor Tesisleri'nde Suriyeli genç çocuklarımızı ağırlıyoruz. Bir Ensar anlayışı ile Kayserispor olarak ülkemizde bulunan misafir genç kardeşlerimizi kucaklamaya, problemlerini bütün Kayseri'ye duyurmaya ve onlara elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair play ve saygı çerçevesinde yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Eğer becerebilirsek ve içlerinden bir tane sporcu çıkarabilirsek, bu sosyal sorumluluk projesinden bir fayda edebilirsek Kayserispor yönetimi olarak çok memnun olacağız. Arzu ediyoruz ki, Kayserispor yönetimin ve Kayserispor camiası bundan sonrada sosyal sorumluluk projelerinde yer alır" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Eroğlu ise, "Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları bölgemizde bulunan geçici eğitim merkezinde öğrenim gören Suriyeli çocuklarımız ve bu okulun yanında bulunan okulda öğrenim hayatlarını devam ettiren Türk gençlerimiz bize sürekli talepte bulunarak Kayserisporlu futbolcular ile tanışmak ve tesislerde maç yapmak istediler. Bizde sporun dostluk ve barış olduğu anlayışı içerisinde bu çocuklarımızı Kayserispor Tesisleri'ne getirdik. Öncelikle Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'a ve Kayserispor idaresine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bizde onların mutluluğunu paylaşmaktayız" şeklinde konuştu.

Maçın ardından çocuklar ile futbolcular hatıra fotoğrafı çekindi.