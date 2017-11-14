Suriyeli Çocuklar İçin Eğitim Setleri Yola Çıktı

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ve 25 ilçe milli eğitim müdürlüğünün katkılarıyla toplanan bin adet eğitim seti, Suriye'nin El-Bab şehrine gönderilmek üzere yola çıktı.



Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan Yalçınkaya, Suriye'nin El-Bab şehrinde gönderilmek üzere 25 ilçe milli eğitim müdürlüğünün katkılarıyla 1 tırlık eğitim setini topladıklarını ve çocuk dostu tüm projelerde yer alacaklarını söyledi.



Yalçınkaya, Türkiye'ye gelen Suriye ve Iraklı öğrenciler ile Türk öğrencilerin el birliğiyle Suriye'de ihtiyaç bekleyen kardeşlerine yardım etmek için eğitim setlerini tıra birlikte yükleyeceklerini aktardı.



"Milletleri diri ve ayakta tutan en önemli özelliklerden birisi, yardımseverliktir." diyen Yalçınkaya, çocuklar için yapılan her proje için il müdürlüğü olarak çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Geride bıraktıkları Suriye'deki arkadaşlarına mektup



Yeni Turan İlkokulu'nda okuyan Iraklı ve Suriyeli 11 çocuk da eğitim setleri ile gönderilmek üzere Suriye'deki arkadaşlarına mektup yazdı ve resim yaptı.



Irak'tan Türkiye'ye ailesi ile birlikte gelen 4. sınıf öğrencisi Ayşe Muhacir, Suriye'deki arkadaşlarına hediye gönderdiği için memnun olduğunu, onları özlediğini, bunun için de mektup yazdığını söyledi.



Muhacir, mektubunda duygularını şöyle dile getirdi:



"Benim adım Ayşe Muhacir. Ben Türkiyeliyim. İnşallah savaştan kurtulursunuz. Çok güzel yerlerde yaşarsınız ya da yaptığım resimdeki gibi istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. İnşallah her şey hayal ettiğiniz gibi olur sevgili arkadaşım."