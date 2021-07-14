SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU
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SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed Abdullatif serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu.

ADANA'da Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed Abdullatif serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu. Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Abdullatif serinlemek için arkadaşları ile birlikte suya girdi. Suda yüzen küçük çocuğun kaybolduğunu fark eden Suriyeli arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muhammed'in yakınları da kanal kenarında gözyaşı dökerken, ekiplerin kayıp çocuğu bulmak için çalışmaları sürüyor.

SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU
SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU
SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU
SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU
SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU
SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU
SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU
SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU
SURİYELİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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