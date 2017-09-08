Suriyeli Çocuk Denizde Kayboldu

Samsun'da serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Suriyeli çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Olay, Atakum ilçesi Ömürevleri Halk İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizin dalgalı olmasına ve yapılan uyarılara aldırış etmeden serinlemek için denize giren ismi öğrenilemeyen Suriyeli çocuk, bir anda dalgaların arasında kayboldu. Çevredeki vatandaşlar, Suriyeli çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini görerek cankurtaranlara ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen cankurtaranlar ve deniz polisleri Suriyeli çocuğu bulmak için denizde arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat boyunca Suriyeli çocuğu arayan ekipler, hiçbir ize rastlamadı. Denizin aşırı dalgalı olması ise ekiplerin işlerini iyice zorlaştırdı.



Kaybolan çocuğun arkadaşları, "Biz yüzüyorduk. Bir anda gözümüzün önünden kayboldu" şeklinde açıklamalarda bulundu. 15 yaşındaki çocuğu bulmak için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.



(Şahin Binici / İHA)