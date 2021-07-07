Suriyeli çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti

Niğde'de çöplerden kağıt toplayan iki çocuğun Türk Bayrağı hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

Niğde'de çöplerden kağıt toplayan iki çocuğun Türk Bayrağı hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevki hastane yolunda çöpten kağıt toplayan 2 Suriyeli çocuktan biri yerde gördüğü Türk bayraklarını tek tek topladı. Bayrağın birini yüksek yere kaldıran çocuk, diğerlerini de eline alarak evine götürdü. Çocukların anlamlı davranışı bir vatandaş tarafından görüntülendi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı