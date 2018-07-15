Suriyeli Çocuğun Parmağında Yüzük Operasyonla Çıkarıldı
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü operasyonla çıkarıldı.
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü operasyonla çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Muhammed Abdo isimli Suriye çocuk, parmağına taktığı yüzüğü bir türlü çıkaramayınca İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye erleri, 5 dakikalık bir çalışma sonucu Suriyeli Muhammed Abdo'nun parmağındaki yüzüğüz keserek çıkardı. Suriyeli Muhammed Abdo'nun yakınları İtfaiye Müdürlüğüne teşekkür etti. - KİLİS
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