Suriyeli Çocuğun Parmağında Yüzük Operasyonla Çıkarıldı

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü operasyonla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Muhammed Abdo isimli Suriye çocuk, parmağına taktığı yüzüğü bir türlü çıkaramayınca İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye erleri, 5 dakikalık bir çalışma sonucu Suriyeli Muhammed Abdo'nun parmağındaki yüzüğüz keserek çıkardı. Suriyeli Muhammed Abdo'nun yakınları İtfaiye Müdürlüğüne teşekkür etti. - KİLİS