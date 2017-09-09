Suriyeli Çocuğun Cesedi Yeniden Aranmaya Başlandı

İstanbul Sultangazi'de ailesine "Bakkala gidiyorum" dedikten sonra ortadan kaybolan ve boğularak öldürülüp cesedi çöp konteynerine atılan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ın cesedi, Kemerburgaz'da bulunan katı atık tesisine gelen emniyet ekipleri tarafından yeniden aranmaya başlandı.



Kemerburgaz'da bulunan katı atık tesisine bugün öğlen saatlerinde gelen emniyet ekipleri, boğularak öldürülüp cesedi çöp konteynerine atılan küçük 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ın cesedini arama çalışmalarını yeniden başlattı. Cesedin çöplüğe atıldığı gün çalışan görevliler de arama çalışmalarına katılıp, çöpleri nereye döktüklerini gösteriyorlar.



(İsmail Bulut/İHA)