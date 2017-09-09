Suriyeli çocuğun cesedi yeniden aranmaya başlandı



İSTANBUL - Sultangazi'de ailesine "Bakkala gidiyorum" dedikten sonra ortadan kaybolan ve boğularak öldürülüp cesedi çöp konteynerine atılan küçük Read'ın cesedi bugün öğlen saatlerinde Kemerburgaz'da bulunan Katı Atık Tesisine gelen emniyet ekipleri tarafından yeniden aranmaya başlandı.

Kemerburgaz'da bulunan Katı Atık Tesisine bugün öğlen saatlerinde gelen emniyet ekipleri küçük Read'ın cesedini arama çalışmalarını yeniden başlattı. Öte yandan cesedin çöplüğe atıldığı gün çalışan görevlilerde aramalara çalışmalarına katılıp çöpleri nereye döktüklerini gösteriyorlar.