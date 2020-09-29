Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu
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Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu

29.09.2020 19:56 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:01
Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu

MUŞ'ta çobanlık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Mahmut Tebaş (17), serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğuldu.

MUŞ'ta çobanlık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Mahmut Tebaş (17), serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğuldu. Balık adamlar, Suriyeli gencin cansız bedenini çıkarırken, görgü tanıklarının bir kişi daha vardı iddiaları üzerine Murat Nehri'nde aramalar sürüyor.

Olay, bugün saat 16.30 sularında Muş'a bağlı Muratgören köyünde meydana geldi. Bölgedeki köylerde çobanlık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Mahmut Tebaş, serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra suda kaybolan genç için vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma, Muş AFAD ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki balık adamlar olay yerine gelerek suda kaybolan genci aramaya başladı. Balık adamlar Suriye uyruklu Mahmut Tebaş'ın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı. Görgü tanıklarının 'bir kişi daha vardı' ifadeleri üzerine, jandarma AFAD ve balık adamlar Murat Nehri'nde arama çalışmasını sürdürüyor.

Suriye uyruklu Tebaş'ın cansız bedeni ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Murat Nehri'nde arama çalışmalarına katılan Alican köyü muhtarı Şaban Arslan, ikinci bir şahsın suda olma ihtimali karşısında aramaların sürdüğünü söyledi.


- Muş
Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu
Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu
Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu
Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu
Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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