Suriyeli cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Suriyeli cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Suriyeli cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildiKAYSERİ - Kayseri'de yabancı uyrukluların mal taşıma kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yasir Rabia'nın cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi.

22.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:49
Suriyeli cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Suriyeli cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

- 'de yabancı uyrukluların mal taşıma kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yasir Rabia'nın cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Hal Kompleksi'nde bugün meydana gelen olayda Yasir Rabia ile M.A.G. arasında mal taşıma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Yasir Rabia aldığı bıçak darbeleri sonrasında hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelileri olarak belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Suriyeli cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
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