Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı

Bursa'da elleri ve ayakları bağlı şekilde öldürülen Suriye uyruklu kadının evinden annesinin de cesedi çıktı. Cinayetin kadının kocasının işlediği öğrenilirken, olaya karışan 1 kişi yakalandı. Katil zanlısı koca ise aranıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden önceki gece bağırış ve çığlık seslerinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 30 yaşındaki Suriye vatandaşı Hayat Hattab'ı evde elleri ve kolları bağlanmış vaziyette öldürüldüğünü belirledi. Polisin geldiğini fark edince camdan atlayarak kaçan zanlıyı araştıran ekipler, görgü tanıklarını dinlediğinde şüpheler cinayet kurbanının eşi Ali Hattab üzerinde yoğunlaştı.

Evde araştırma yapan ekipler evde bir ceset daha buldu. Cesedin Hayat Hattab'ın annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.

Olaya karıştığı öğrenilen K.J. isimli Suriye uyruklu şüpheli ile Hattab'ın katil zanlısı kocasının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan cinayetin para için işlendiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA