Suriyeli çiftçiler kişniş ve çörek otu ekti
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Suriyeli çiftçiler kişniş ve çörek otu ekti

Suriyeli çiftçiler kişniş ve çörek otu ekti
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilik yapan Suriyeli vatandaşlar kişniş ve çörek otunu ekti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilik yapan Suriyeli vatandaşlar kişniş ve çörek otunu ekti.

Yaklaşık 8 yıl önce Suriye'nin İdlip kentinden gelerek Türkiye'ye sığınan 35 yaşındaki Halid Elomar, ilçede yaptığı araştırmalar sonucunda tıbbi ve aromatik bitkilerden kişniş ve çörek otu bitkisinin bölgede ekilmediğini tespit etti.

Elomar, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesinde ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı teknik destekle bir arkadaşıyla 200 dönüm tarla kiraladı.

Kiraladıkları tarlanın 110 dönümüne kişniş, 90 dönümüne de çörek otu ekti.

Suriyeli Elomar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ilk defa kişniş ve çörek otu ekildiğini, verime göre durumuna göre gelecek yıllarda da ekimi ona göre yapacağını belirtti.

Ektikleri ürünlerden iyi bir verim beklediklerini ifade eden Elomar, "Kişniş hasadında dönüm başına 250 ila 300 kilo arasında, çörek otunda ise dönüm başına 100 ila 110 kilo arası verim bekliyoruz. Pazar sıkıntısı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Kişniş kurutulduktan sonra köfte, balık ve tavuk gibi yemeklerde baharat olarak kullanılıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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