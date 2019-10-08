Suriyeli çaldığı kamyonla 8 kişiyi yaraladı

08.10.2019 12:16

Almanya'da bir kamyon çalarak 8 araca çarpan Suriyeli, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Almanya'nın Limburg kentinde 32 yaşında Suriyeli olduğu belirtilen bir kişi çaldığı kamyonla 8 araca çarptı. Polis, meydana gelen kazada Suriyeli dahil 9 kişinin yaralandığı duyurdu. Kamyonu çalan Suriyelinin yakalandığı ve sorgusunun yapıldığını açıklayan Frankfurt Savcılığı, terör dahil diğer konularla ilgili soruşturma yapıldığı belirtildi.



Kamyon çalarak 8 kişiyi yaralayan Suriyelinin 1987 doğumlu olduğunu açıklayan polis, zanlının 2015 yılından beri Almanya'da yaşadığını ve 2016 yılında geçici kalma belgesine sahip olduğunu belirtti. Son olarak şahsın Almanya'ya iltica başvurusunun ret edildiği bildirilirken saldırganın polisteki dosyasında fiziki saldırı, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarıyla ilgili de kaydının olduğu belirtildi. Şahsın radikal dinci gruplarla yakınlığı olmadığı da ifade edildi.



Almanya, 2016 yılında başkent Berlin'deki Noel pazarına yapılan kamyonlu saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti. - FRANKFURT

Kaynak: İHA