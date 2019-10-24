Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler önünde kendini yaktı

24.10.2019 09:13

Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı'nın (UNHCR) Cenevre'deki merkezi önünde kendini yaktı. 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı.



Almanya'da yaşadığı anlaşılan Suriyeli, olay sonrası hastanede tedavi altına alınırken söz konusu eylemi hangi sebeple gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Euronews.com'da Görüntüle