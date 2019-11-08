Suriyeli baba, sahte diploma düzenleyen oğlunu ihbar etti

08.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:08

ADANA'da Suriyeli Muhammed Hıdır (54), sahte diploma düzenleyerek, vatandaşlarını ehliyet sınavına sokan oğlunu polise ihbar ederek yakalattı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya göç eden ve market işletmeye başlayan Muhammed Hıdır, Mali Suçlar Büro Amirliği'ne gelerek, oğlu Besem Hıdır'ın (29) ehliyet almak isteyen mültecilere sahte diploma hazırladığını söyledi. İhbar üzerine ekipler, diplomaların hazırlandığı eve baskın düzenledi. Aralarında yeminli tercüman ve bir sürücü kursu sahibinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte diploma ele geçirildi. 300 lira karşılığında mültecilere sahte diploma düzenlediği öğrenilen tercüman Züheyir Hüsso ile Bessem Hıdır tutuklandı. Diğer şüpheliler kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA