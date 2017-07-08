Suriyeli Astronot Faris'ten Sağduyu Çağrısı

Suriyeli Astronot Muhammed Ahmed Faris Akil, son günlerde yaşanan şiddet olaylarına karşı Suriyeli vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.



Suriye'deki savaştan kaçtıktan sonra Türkiye'ye yerleşen Suriyeli astronot Muhammed Ahmed Faris Akil, Sakarya'da yaşanan olayda karnındaki dokuz aylık bebeği ile birlikte katledilen Suriyeli anne Emani Arrahman olayıyla ilgili sağduyu çağrısında bulundu. Suriyelilerin kurduğu Suriye Lemme Derneğinin üyeleriyle birlikte Vatan Caddesi üzerinde Bir AVM önünde topladı. Açıklama yapan ünlü Astronot Muhammed Ahmed Faris, Türk halkıyla Suriyelilerin kardeş olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın ardından Suriyeli gençler, kırmızı ışıkta bekleyen şoförlere 'Türkler ve Suriyeliler Kardeşler' yazılı etiketle birlikte su dağıttı.



Suriyeli Astronot Muhammed Ahmed Faris Akil, "Bizler elimizde kağıt üzerinde bir kalp taşıyoruz. Çünkü kendi kalplerimiz gösteremiyoruz. Bu bir simgedir, bu bizim kalplerimiz simgeliyor. Bizi en içten güzel dilekleriyle karışlayan Türk kardeşlerimize bir sevgi ve saygı simgesidir. Biz şimdi su dağıtacağın bu Türk kardeşlerimize sevgimizin bir işaretidir. Biz buradan bütün dünyaya şunu söylemek istiyoruz. Biz burada kardeşlerimizin arasındayız. Türkler bize evlatları gibi sahip çıktı. Türkiye'de geçici bir propaganda var. Suriyelilere karşı Türk kardeşlerimizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Ama biz bu propagandaya aldırmıyoruz. Biz sevgimiz de ve ilişkimizde Türk kardeşlerimizle bakiyiz. Ankara ve Gaziantep'te yaşanan olaylar geçicidir ve bu ilişkiye zarar vermez" dedi. Muhammed Ahmed Faris Akil'in eşi Hind Akil, yaşanan olaylardan çok üzgün olduğunu ve bu olayların dostlukları bozamayacağını söyledi. Suriye Dernekler Platformu Başkan Yardımcısı Basel Hilam, Türkiye'nin kendilerine en iyi bir şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.



- İstanbul