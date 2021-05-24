Suriyeli aşiretlerden, Suriye devriminin tüm kazanımlarını tüketen yabancı unsurlara karşı "birlik" mesajı (1)

Suriyeli kabile, aşiret liderleri ve muhalif siyasi kesimlerin katılımıyla Halep'in Azez ilçesinde düzenlenen Aşiretlerin Birlik Kongresinde, Suriye devriminin tüm kazanımlarını tüketen mezhepçi İran'a, bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya, diktatör Esed rejimine ve radikal terör örgütü DEAŞ'a...

Suriyeli kabile, aşiret liderleri ve muhalif siyasi kesimlerin katılımıyla Halep'in Azez ilçesinde düzenlenen Aşiretlerin Birlik Kongresinde, Suriye devriminin tüm kazanımlarını tüketen mezhepçi İran'a, bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya, diktatör Esed rejimine ve radikal terör örgütü DEAŞ'a karşı birlik mesajı verildi.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in 2. Kolordu bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin karargahı Aşiretlerin Birlik Kongresine ev sahipliği yaptı.

Kongrede, 150 kabile ve aşiret, azınlık temsilcileri, Kürt ve Türkmen temsilcilerinden oluşan 8 bin 200 kişi yer alırken, video konferans yöntemiyle de Arap coğrafyası ve Kuzey Afrika'da yaşayan diğer aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin katılımı sağlandı.

Suriyeli Aşiretlerin Genel Sekreteri Salem Abdülaziz Muslat, Aşiretlerin Sözcüsü Mudar Ahmet, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır Hariri, Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir ve Sultan Murat Tugayı Komutanı Fahim İsa kongrenin açılış konuşmalarını yaptı.

Ayrıca kongrede Esed rejiminin 26 Mayıs'ta yapılacak sözde başkanlık seçim çalışmalarına tepkiler gösterilerek, rejim hapishanelerinde tutuklu kadınların serbest bırakılması konusuna değinildi.

Suriye'de tutuklu kadınlarla ilgili araştırmalar yapan Manar Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşiretler ve kadınlar olarak Esed rejiminin cezaevlerinde tutuklu kadınların serbest bırakılmasını istiyoruz. Yaklaşık 2 bin kadının tutsak tutulduğu ve işkence gördüğü bir ortamda hayata tutunmaya çalışıyor. Tutuklu kadınlar konusunun Suriye halkı ve özellikle Kabile ve aşiretler için hassas olduğunu belirterek "Bütün kadınların Esed rejiminin cezaevlerinden serbest bırakılmasını istiyoruz. Onların sesini her yerde duyurmaya çalışacağız." dedi.

Suriyeli Aşiretlerin Genel Sekreteri Salem Abdülaziz Muslat da İsrail'in masum Filistinli sivillere yönelik hava saldırılarını kınayarak, Suriyeli aşiretlerinin, Filistin halkının ve davasının yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

Muslat, "Kongrede, ülkenin toprak bütünlüğüne kasteden terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye, Suriye'de şii'liği inşa etmeye çalışan mezhepçi İran'a, Esed rejimine karşı birlik olma mesajını vermeyi amaçladık." diye konuştu.

Afrin'deki Ezidi aşiretin ileri gelenlerinden Şeyh Muhammed, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin halkına karşı işlediği suçları anlattı.

Afrin ilçesinde Kürt, Arap ve Türkmenlerin kardeşçe bir arada yaşadığını ifade eden Şeyh Muhammed, terör örgütü YPG/PKK'nın kadınları ve çocukları zorla silah altına almanın yanı sıra vergi adı altında halkın gelirlerini talan ettiğini belirtti.

Suriyeli Aşiretlerin Sözcüsü Mudar Ahmet, Suriye halkının zor bir süreçten geçtiğini, Aşiretlerin Birlik Kongresi sayesinde Suriye halkının "Barışçıl Devrimini" halka geri kazandırmaya amaçladığını söyledi.

Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2254 ve 2118 sayılı kararlarını uygulaması çağrısı yapan Ahmet, "Suriye toprakların parçalamaya çalışan terör örgütü YPG/PKK'yı ve etnik temeli katliam yapan İranlı milislerin Suriye'den çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet, Arap, Türkmen, Ezidi ve Kürt aşiretlerin terör örgütü YPG/PKK ve şii "mezhepçi" İranlı gruplara karşı savaşta büyük bir rol oynadığını belirterek "Aynı zamanda Fırat ve Cezire bölgesinde İran'ın Şiirleştirme projesine karşı koymakta büyük bir rol sağlıyor." diye konuştu.

Başını ABD'nin çektiği uluslararası koalisyondan terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği lojistik ve silahlı desteğini kesmesi gerektiğini talep eden Ahmet, "Terör örgütü YPG/PKK'ya verilen bu destek Fırat halkına karşı kullanılıyor. İnsanların hayatını kastediyor." dedi.

Suriye'nin en büyük aşiretlerinden biri olan Bekkara Aşireti liderlerinden Amir Beşir, son iki haftada Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın gösteri yapan halka ateş açmasının örgütün bir Suriye bileşeni olmadığının en büyük kanıtlardan biri olduğunun altını çizdi.

Beşir, gösteriye ateş açarak sivilleri öldüren bir örgütün, demokrasiyi benimsemesinin imkansız olduğunu söyledi.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi

Suriye'de 150'den fazla Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiret lideri Aralık 2018'de bir araya gelerek bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya karşı tek çatı altında birleşmişti.

400 kişilik genel kurucu heyetin yer aldığı kuruluş toplantısına yaklaşık 1000 kişi katılmıştı. Birlik ve beraberlik, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ortak mücadele, Suriye'nin geleceği ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirmek istediği operasyona destek mesajları veren Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinin (SKAM) başkanlığına şeyh Rami Doş seçilmişti.

SKAM bünyesinde kabile reisleri, aşiret liderleri, muhalifler ve siyasiler, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Rasulayn ilçesinde 6 Nisan'da bir araya gelerek, terör örgütü YPG/PKK'ya ve Esed rejimine karşı "tek vücut olma" mesajı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı