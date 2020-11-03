Suriyeli aşiretler Esed ve milislerine karşı tek vücut
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Suriyeli aşiretler Esed ve milislerine karşı tek vücut

03.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:21
Suriyeli aşiretler Esed ve milislerine karşı tek vücut

Suriye Aşiretler Kabileler Meclisi Genel Sekreteri Şıh Selim el Mıslit, Esed rejimi ve onun ayrılıkçı milislerine herhangi bir yakınlaşmayı kabul edecek bütün yönelimleri reddettiklerini bildirdi.

Suriye Aşiretler Kabileler Meclisi Genel Sekreteri Şıh Selim el Mıslit, Esed rejimi ve onun ayrılıkçı milislerine herhangi bir yakınlaşmayı kabul edecek bütün yönelimleri reddettiklerini bildirdi.

Mıslit, meclisin Gaziantep ofisinde beraberindeki aşiret liderleriyle düzenlediği basın toplantısında, başladığı günden bu yana kutlu devrimin değerlerine tutunmaya devam ettiklerini ve bunu yaparken de halkın özgürlük ve izzetine sahip çıkma hedefinden şaşmadıklarını dile getirdi.

Maclisin de bu hedef ve değerler üzerine kurulduğunu ve bundan sonraki süreçte de geri adım atılmayacağını aktaran Mıslit, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle halkımıza ve kendimize verdiğimiz devrime bağlılık sözünü tekrar ediyoruz. Esed rejimi ve onun ayrılıkçı milislerine herhangi bir yakınlaşmayı kabul edecek bütün yönelimleri reddediyoruz. Kendi evlatlarından bu devrime şehit veren, bu devrime hizmet eden tüm aşiretleri ve kabileleri de takdir ediyoruz. Özellikle de Fevair aşiretinin ismini zikretmek isteriz ki bu devrime çok sayıda şehit verdiler. Biz tüm kabile ve aşiretlerin önderlerine sesleniyoruz ve onları devrimin esaslarına aykırı olacak tüm davranışları ve yönelimleri kınamaya davet ediyoruz. Biz celladıyla işbirliği yapmaya çalışacak herkesin önünde kararlılıkla duracağız. Bu onur devriminden asla geri adım atmak yoktur."

Suriyeli aşiretler Esed ve milislerine karşı tek vücut
Suriyeli aşiretler Esed ve milislerine karşı tek vücut
Suriyeli aşiretler Esed ve milislerine karşı tek vücut

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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