ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK
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ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK

SURİYELİ aşiret ve kabile reisleri tarafından kurulan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Suriye rejimi ve terör örgütlerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

SURİYELİ aşiret ve kabile reisleri tarafından kurulan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Suriye rejimi ve terör örgütlerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, 3'üncü büyük kongresini Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'ın Advaniye bölgesinde gerçekleştirildi. Kongreye, Suriye nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan aşiret ve kabilelerinden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden Arap, Kürt, Türkmen, Süryani ve diğer etnik grupların temsilcilerinin katıldığı toplantıda Suriye genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırılması ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesi istendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçleri tarafından yoğun önlem alınan kongreye, yerel kıyafetleriyle katılan aşiret ve kabile reisleri, Suriye devriminin temel taşlarına bağlı olarak rejime ve sürekli bombalı saldırılar düzenleyerek huzuru bozmaya çalışan terör örgütlerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ise terör örgütlerine karşı ortak mücadele verildiğini ifade etti. Terör örgütlerinin amacının Suriye'yi bölmek olduğunu ancak tüm aşiret ve kabilelerin birlikte hareket ederek buna izin vermediğini anlatan Mustafa, "Suriye'de herkesin gerçek sahibi olduğu bölgelere geri dönmesinin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması için teröristlerle ve rejimle mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Burada da tüm etnik gruplar bir araya gelerek bu kararlılığımızı ortaya koyduk" dedi.

Kongrenin sonunda okunan sonuç bildirgesinde de ise Suriye rejimine karşı mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı, bölücü teröre örgütlerinin ülkeyi bölünmeye götüren projelerin karşı olunduğu, Suriye halkının yeraltı ve doğal zenginliklerine el koyan terör faaliyetlerini finanse eden ABD, Rusya ve İran'ın tutumu kınandı.

ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK
ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK
ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK
ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK
ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK
ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK
ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK
ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK
ŞANLIURFA-SURİYE SURİYELİ AŞİRET REİSLERİ, REJİM VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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