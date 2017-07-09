Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesine Tepkiler

Afyonkarahisar İnsani Yardım Derneği, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin öldürülmesini kınadı.



Dernek Başkanı Ertürk, Afyonkarahisar'da yaşayan Suriyelilerle yaptığı basın açıklamasında Sakarya'da hamile Suriyeli kadının tecavüze uğrayıp, 10 aylık bebeğiyle katledilmesinin, son günlerde mültecilere yönelik gerçekleştirilen sosyal operasyonun neticesi olduğunu savundu.



Ertürk, şunları kaydetti:



"Başta medya olmak üzere bazı kesimlerin özellikle benimsediği nefret dili, bir kaç menfur hadisenin kışkırtılarak yayılması ile sanatçı ve siyasetçilerin de bu lince destek vermesi, bugün gelinen noktanın müsebbibidir. Bu utanç verici hadisenin son günlerde özellikle pompalanan Suriyeli düşmanlığının son aşaması olduğunu kaygıyla gözlemlemekteyiz. Suriyeliler aleyhine işlenen nefret suçlarının Türk toplumunun merhamet ve vicdani anlayışı ile bağdaşmadığı, bu propagandaların şiddete varan daha büyük sorunlara yol açacağı uyarılarını defalarca dile getirmiştik. Sakarya'da yaşanan böylesine canice gerçekleşmiş bir olayda Suriye halkına yönelik nefret söylemlerinin payı büyüktür. Bu haberin bazı basın mensuplarınca aktarılması esnasında benimsenen haber dili ve üslubu da bunun en somut delili olmakla birlikte sorunun önem ve büyüklüğünü daha net şekilde ortaya koymaktadır."



Sivil toplum kuruluşları olarak Suriyelilere karşı yürütülen linç kampanyasında payı olan herkesin gerekli cezayı alması için hukuki süreç başlatılması gerektiğini ifade eden Ertürk, provokasyonlar karşısında toplumun her kesimince hak, adalet ve vicdan süzgecinden geçirilmiş bir tutum izlenmesi gerektiğini belirtti.