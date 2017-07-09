Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesine Tepkiler

İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Gaziantep Temsilcisi Said Gökdere, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin öldürülmesini ilişkin, "Bugün Emani kardeşimiz için hepimizin yüreği yandı. Yıllardır birbirimize kardeş olduk. Bu hilalin gölgesi hepimize de yeter." dedi.



Gökdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, bu vahşeti gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.



Suriye'deki iç savaş başladığından beri yaşanan acılara çok yakından şahit olduklarını ifade eden Gökdere, şunları kaydetti:



"6 yıldır devam eden bu savaşta binlerce insanla karşılaştık. Gücümüz yettiğince bu insanların acılarına derman olmaya çalıştık. Türkiye'ye sığınanların çoğu kadınlar ve çocuklar. Bu insanlar çaresizlikten dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Kadınlar namuslarını, iffetlerini korumak için buraya sığındı. Asırlar boyu mazlumlara kucak açmış bu topraklarda bu vahim hadisenin yaşanması bizi derinden sarstı. İnsan hakları örgütleri ve duyarlı sivil toplum kurumlarını olay karşısında gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Bizi insanlığımızdan utandıran bu canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Zulümden kaçarken zulme kurban giden Emani kardeşimize ve yavrularına Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz."



Gökdere, son 15 gündür sosyal medya üzerinden Suriye aleyhtarı propagandaların başladığına dikkati çekerek, bu propagandaların şiddete varan daha büyük sorunlara yol açacağını dile getirdiklerini anımsattı.



Son yaşanan süreçte "Suriyeliler evine dönsün" provokasyonunun acı sonuçlarıyla karşı karşıya kalındığını belirten Gökdere, "Bizi bölmek isteyen, ülkemizi parçalamaya çalışan zalimlere fırsat vermeyelim. Bugün Emani kardeşimiz için hepimizin yüreği yandı. Biz yıllardır birbirimize kardeş olduk. Bu hilalin gölgesi hepimize de yeter. Rabbimden dileğim bir daha böyle bir acı yaşanmasın." diye konuştu.