Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesine Tepkiler

Van Sivil Toplum Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, Suriyeli 9 aylık hamile Emani El- Rahmun'un tecavüz edilerek 10 aylık oğlu ve doğmamış bebeği ile katledilmesinin vicdanları kanattığını bildirdi.



Sakarya'da yaşanan olayla ilgili Sivil Toplum Dayanışma İnisiyatifi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriyeli kadının 10 aylık bebeğiyle katledilmesinin, son günlerde mültecilere yönelik gerçekleştirilen sosyal operasyonun neticesi olduğu belirtildi.



Utanç verici olayın son günlerde özellikle pompalanan Suriyeli düşmanlığının son aşaması olduğunun kaygıyla gözlemlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Suriyeliler aleyhine işlenen nefret suçlarının insanlığın ve Türkiye toplumunun merhamet ve vicdani anlayışı ile bağdaşmadığı, bu propagandaların şiddete varan daha büyük sorunlara yol açacağı uyarılarını defalarca dile getirmiştik. Sakarya'da yaşanan böylesine canice gerçekleşmiş bir olayda Suriye halkına yönelik nefret söylemlerinin payı büyüktür. Bu haberin bazı basın mensuplarınca aktarılması esnasında benimsenen haber dili ve üslubu da bunun en somut delili olmakla birlikte sorunun önem ve büyüklüğünü daha net şekilde ortaya koymaktadır. Bu söylemler kamuoyunda Suriyeli mültecilerin sahipsiz görülmesine ve rahatlıkla mağdur edilmesine kapı açmaktadır. Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak, Suriyelilere karşı yürütülen linç kampanyasında payı olan herkesin gerekli cezayı alması için hukuki süreç başlatılması gerektiğini ifade ediyoruz."



Açıklamada, mültecilere karşı yapılan provokasyonlar karşısında toplumun her kesimince hak, adalet ve vicdan süzgecinden geçirilmiş bir tutum izlenmesi gerektiğine dikkat çekilerek, provokasyon ve saldırılar lanetlendi.