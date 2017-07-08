Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesine Tepkiler

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli anne ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesi Yalova'da protesto edildi.



9 aylık hamile Emani Al-Rahmun (20) ile 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun'un öldürülmesine tepki gösteren Yalova Platformu üyesi grup, ellerinde dövizlerle Merkez Cami önünde toplandı.



Grup adına basın açıklaması yapan Yalova Platformu Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı, yaşanan acı olayı lanetlediklerini söyledi.



Hamile bir kadına gerçekleştirilen bu suçun aslında insanlığa karşı yapıldığını dile getiren Anlayışlı, şöyle konuştu:



"Bu sıradan bir olay değildir. Evimize zulümden kaçmak suretiyle misafir olmuş olan kardeşlerimize, bizler ev sahipliği yapmaya, onların namuslarını namusumuz görmeye devam edeceğiz. Bizler öldürülen bu çocukların, tecavüze uğrayan kadınların sesi, nefesi olmaya devam edeceğiz. Suriyeli kardeşimizin ve yanındaki 10 aylık bebeğinin katledilmesi olayını şiddetle lanetliyoruz, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz."



Basın açıklaması bir Suriyeli mülteci tarafından da Arapça okundu.