Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesine Tepkiler (1)

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Sadece bu menfur olayı gerçekleştiren caniler suçlu değil, bir müddettir bunun alt yapısını yapan sosyal medya mecralarında buna altlık hazırlayan birtakım çevrelerin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz." dedi.



Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami'nde Emani Al-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun için düzenlenen törene katılan Toçoğlu, huzur coğrafyası olarak yaşanan bu topraklarda böyle menfur bir olayla karşılaşmanın son derece üzüntü verici olduğunu anlattı.



Toçoğlu, "Sadece bu menfur olayı gerçekleştiren caniler suçlu değil, bir müddettir bunun alt yapısını yapan sosyal medya mecralarında buna altlık hazırlayan birtakım çevrelerin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Biz ülkemiz sığınmacı olarak gelen herkese gönlümüzü açtık. Onları sığınmacı olarak değil kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Bu hadise hepimizi derinden yaraladı. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyor ve acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın da olayın sadece cinayet olmadığını, arkasında bambaşka şeyler olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Yaklaşık iki haftadan beri yabancı ve mülteci düşmanlığını sürekli piyasaya süren, basın mensuplarının, radyoların, sosyal medya ve televizyon kanallarında mülteci varlığını tartışmaya açan insanlar. Siz akıllı olduğunuzu zannederek bu insanların varlığını tartışmaya açarsanız yarın bu toplumdan iki üç tane psikopat çıkar o tartışmaya açtığınız konuyu ortadan kaldırır. Bugün bu cenazede Türkiye'nin vicdanın ölmediğini göstermek için, en azından bu cenazenin bir yabancı nefreti düşmanlığına karşı duruşun ifadesi olarak buraya toplandık."



Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım ise "Daha annesinin karnında bir hafta sonra doğacak olan bebeği, annesinin karnından 10 ay önce doğmuş bebeği katledecek kadar bilenmiş vahşileşmiş insanlarla karşı karşıyayız. Bunda toplum olarak hepimizin suçu var. Savaşın 6. yılında hep beraberiz." dedi.