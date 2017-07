Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesine Tepkiler

Gaziantep İHH İnsani Yardım Derneği Engin Erbatan, "Mültecilere karşı yapılan provokasyonlar karşısında toplumun her kesimince hak, adalet ve vicdan süzgecinden geçirilmiş bir tutum izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



Erbatan, dernek binasında, kentte faaliyet gösteren 30 dernek ve sivil toplum kuruluşu adına yaptığı açıklamada, son haftalarda Türkiye'nin birçok şehrinde Suriyeli sığınmacılar üzerinden oluşturulan algı operasyonuyla ülkede karışıklık çıkarılmak istendiği belirtti.



Özellikle sosyal medyada "trol hesaplar" olarak adlandırılan hesaplar üzerinden atılan mesajlarla Türk vatandaşları ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmek istendiğine dikkati çeken Erbatan, şunları kaydetti:



"Aynı süreci 15 Temmuz öncesinde de yaşadık. Türkiye'de her türlü entrikayı, hainliği ve ihaneti kendine şiar edinmiş aşağılık bir yapı ülkenin yumuşak karnına oynamakta kitleleri gelecekteki hain planlarına entegre etmek için Suriyeli mazlumlar üzerinden algı operasyonları yapmakta. Birçok toplum kesiminin bilerek veya bilmeyerek bu çarkın içine girdiğine şahit olmaktayız. Gönüllü kuruluşlar olarak zamanlamanın tesadüfi olmadığına inanıyoruz.

İlgili Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda yer alan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır."



Erbatan, Göç İdaresi verilerine göre Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 46'sının 18 yaş altı çocuk, yüzde 72'sinin kadın, çocuk ve 65 yaş üstü erkek olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:



"Suriyeliler aleyhine işlenen nefret suçlarının Türk toplumunun merhamet ve vicdani anlayışı ile bağdaşmadığı, bu propagandaların şiddete varan daha büyük sorunlara yol açacağı uyarılarını defalarca dile getirmiştik.

Son yaşanan süreçte ise 'Suriyeliler Evine Dönsün' provokasyonunun acı sonuçlarıyla karşı karşıyayız. 9 aylık hamile olan Emani Al-Rahmun Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak 10 aylık küçük oğlu ise boğularak katledildi. Başta kadın hakları mücadelesi yürüten kuruluşlar, insan hakları örgütleri ve duyarlı sivil toplum kurumlarını olay karşısında gerekli tepkiyi göstermeye ve olayın meydana gelme sürecini analiz etmeye çağırıyoruz."



Suriyelilere karşı linç kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Erbatan, bunda payı olan herkesin gerekli cezayı alması için hukuki süreç başlatılması gerektiğini söyledi.



Erbatan, "Mültecilere karşı yapılan provokasyonlar karşısında toplumun her kesimince hak, adalet ve vicdan süzgecinden geçirilmiş bir tutum izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Adeta ikinci bir darbe kalkışması niteliğinde olan bu provokasyon ve saldırıları lanetliyoruz.

Sakarya'da yaşanan menfur olayı kınıyor, faillerin en ağır ceza ile yargılanmasını talep ediyoruz. Zulümden kaçarken zulme kurban giden Emani bacımıza ve yavrularına Allahtan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz." şeklinde konuştu.