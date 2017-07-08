Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesi

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Sakarya'da Suriyeli anne ve bebeğinin öldürülmesiyle ilgili, "Bu acı olayın mazlum kurbanlarının hangi ülkeden ya da hangi milletten olduğu, durum ve statülerinin ne olduğu da bir ayrım sebebi değildir ve olmamalıdır. Bu zulme ve katle uğrayanlar, bir kadın ve biri henüz annesinin karnında olan iki bebek yani üç masum insandır. Mazlumun milliyetini sorgulamak da vurgulamak da insan haklarını zedeleyen davranışlardır." değerlendirmesinde bulundu.



Kavakcı, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin hunharca katledilmesinin, kamuoyu vicdanını derinden yaraladığını ve herkesi son derece üzdüğünü belirtti.



Zulüm ve savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3 milyonu aşkın Suriyeli'ye ülke olarak kucak açıldığını kaydeden Kavakcı, Türkiye'nin bu konuda Batılı devletler başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi tarafından yalnız bırakıldığını, verilen destek sözlerinin yalnızca sözde kaldığını ifade etti.



Son günlerde çeşitli mecralarda, Suriyelilere yönelik ırkçılık ve nefret söylemleri içeren bazı sistematik saldırılarla karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Kavakcı, şunları bildirdi:



"Ne yazık ki bazı siyasetçilerin ve popüler medya figüranlarının da ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz üzerinden toplumsal nefreti körükleyerek, kardeşlik bağlarımızı zedeleyici açıklamalarda bulunduklarını üzülerek gözlemlemekteyiz. Milyonlarca mazlum insanı dışlayan ve öteleyen, dahası topyekun şekilde zan ve itham altında bırakan bu tür yaklaşımların, tarihsel kardeşlik bağlarımızı zedelemeye yönelik olarak, onları hedef haline getiren art niyetli bir dil içerdiği son derece açıktır."



Kavakcı, canlarını kurtarmak için tek ve son çare olarak Türkiye'ye sığınanlara karşı yapılan bu karalama kampanyalarının ve onları potansiyel suçlu ilan etmeye yönelik tutumların, toplum nezdinde asla kabul görmeyecek büyük bir insanlık ayıbı olduğunu vurguladı.



"Suriyeli kardeşlerimizin hedef haline getirilmesine fırsat vermeyeceğiz"



Birtakım münferit hadiseler üzerinden oluşturulmaya çalışılan olumsuz ve yanlış algıları boşa çıkaracak ve bertaraf edecek gücün, milletin irfanı ve derin ferasetinde yattığını belirten Kavakcı, şunları kaydetti:



"Aziz milletimiz ve hükümetimiz, kardeşlik bağlarımızın zaafa uğramasına, birtakım provokasyonlar ve üzücü hadiseler neticesinde mazlum Suriyeli kardeşlerimizin hedef haline getirilmesine fırsat vermeyecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da darda kalmışların, zulme uğramışların yanında olmaya, onlara hiçbir ayrım gözetmeden sırf insan oldukları için sahip çıkmaya ve onları evlerinin bir misafiri olarak görmeye her daim devam edecektir.



Ayrıca, şu hususu da önemle altını çizerek dile getirmeliyiz, bu acı olayın mazlum kurbanlarının hangi ülkeden ya da hangi milletten olduğu, durum ve statülerinin ne olduğu da bir ayrım sebebi değildir ve olmamalıdır. Bu zulme ve katle uğrayanlar, bir kadın ve biri henüz annesinin karnında olan iki bebek yani üç masum insandır. Mazlumun milliyetini sorgulamak da vurgulamak da insan haklarını zedeleyen davranışlardır.

AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihsel sorumluluğumuz gereği mazlumların yanında yer alacağımıza yönelik kararlılığımızın bilinmesini istiyoruz."