Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda hamile bir kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin, "Vicdanlarımızı, sorumluluklarımızı, kardeşliğimizi bir kez daha gözden geçirelim ve şunu unutmayalım ki onlar bize insanlığın, Allah'ın emanetidir. Biz tarih boyunca mazlumlara her zaman kucak açtık. Bu, millet olarak en önemli vasfımızdır." dedi.



Ünal, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisinde kılınan cenaze namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok acı bir olaya şahitlik ettiğini anlattı.



İnsanlığa ve Müslümanlığa emanet olan bir anne ve çocuğunun vahşi bir şekilde katledildiğini belirten Ünal, "Her şeyden önce bu bir insanlık suçu, insanlığın üzerinde yükseldiği değerlere yapılan bir ihanet, öncelikle bunu görmemiz gerekiyor ve bizim her bir ferdimizin de kullandığımız dile son derece dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlığın, Allah'ın bize emaneti olan kardeşlerimizle ilgili bir nefret dili kullanmasını buradan hep birlikte kınıyoruz. Özellikle ölümden, vahşetten, katliamdan kaçmış ve bize sığınmış olan bu mazlumlarla ilgili Türkiye'nin tarih boyunca tavrı hep bellidir." diye konuştu.



Ünal, her zaman zalime karşı dik durduklarını, mazlumun ahından korktuklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"O yüzden bize emanet olan kardeşlerimizle ilgili sosyal medyada, medyada, siyasetçi, sanatçı, sorumluluk sahibi her kesimden insanın kullandığı dil konusunda daha hassas olması gerektiğini buradan bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Toplumda nefreti, düşmanlığı arttırmanın özellikle birilerinin kasıtlı olarak Suriye'den bize sığınan bu mazlumlara karşı bir nefret suçu işlemelerini kınıyorum ve artık bu dili terketmelerini onlardan rica ediyorum."



Bu konuda sorumluluk hissettiklerini ve herkesi sorumluluğa davet ettiğini dile getiren Ünal, "Daha fazla da bu konuda söylenecek bir şey bulamıyorum. Vicdanlarımızı, sorumluluklarımızı, kardeşliğimizi bir kez daha gözden geçirelim ve şunu unutmayalım ki onlar bize insanlığın, Allah'ın emanetidir. Biz tarih boyunca mazlumlara her zaman kucak açtık. Bu, millet olarak en önemli vasfımızdır." dedi.