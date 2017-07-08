Suriyeli Anne ve Bebeğin Öldürülmesine Tepkiler

Sakarya Kaynarca'da Suriyeli anne ve bebeğinin öldürülmesine ilişkin Suriye dernekleri İstanbul'da basın açıklaması yaptı.



Emani Al-Rahmun ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun'un katledilmesine ilişkin Suriye Lemme Derneği, Suriyeli Dernekler Platformu, Suriye Gönüllüler Birliği ile Suriye'nin ilk ve tek astronotu Muhammed Faris tarafından Vatan Caddesi'nde basın açıklaması yapıldı.



Faris, şunları kaydetti:



"Biz burada kardeşlerimiz arasındayız. Türkler Suriye halkına evlatları gibi sahip çıktı. Şimdi Türkiye'de Suriyeliler'e karşı bir propaganda var. Bu geçici bir propaganda. Suriyeliler'e karşı Türk kardeşlerimiz tahrik etmeye çalışılıyor. Biz bu propagandaya aldırmıyoruz. Biz sevgimiz ve ilişkimizde Türk kardeşlerimizle bakiyiz. Hiçbir şey değiştirmeyecek bu kampanya. Sevgi ve saygı içerisinde Türk kardeşlerimizle ilişkimize devam edeceğiz. Münferit olaylar ilişkiye zedelemeyecek, bu tür münferit olaylar geçicidir."



Suriyeli Dernekler Platformu Meclis Başkan Yardımcısı Basel Hilam da "Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli var. Bu insanlar arasında yüzde 1 de olsa kötü insanlar vardır. Bu insanlar ya aslında kötü ya da bilerek bu kötülüğü yapıyor. Belki Esed'in bir ajanı olabilir ya da Avrupa ülkelerinin ajanı olabilir. Bu kötü insanlarla tüm Suriyelileri bir tutmayalım." dedi.



Basın açıklamasının ardından Faris ve aynı zamanda Suriye Gönüllüler Birliği Başkanı olan eşi Hind Akil, "Türkler ve Suriyeliler Kardeştir" yazılı kartları vatandaşlara dağıttı.