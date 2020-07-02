Suriyeli anne-kızın domuz bağıyla öldürüldüğü cinayet davasına devam edildi
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Suriyeli anne-kızın domuz bağıyla öldürüldüğü cinayet davasına devam edildi

BURSA'da, eşi Hayat Meşail ve kayınvalidesi Sabah Meşail'i domuz bağı ile bağlayıp, öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab ile arkadaşı Khaled Jarad'ın yargılanmalarına devam edildi.

Suriyeli anne-kızın domuz bağıyla öldürüldüğü cinayet davasına devam edildi
02.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:14

BURSA'da, eşi Hayat Meşail ve kayınvalidesi Sabah Meşail'i domuz bağı ile bağlayıp, öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab ile arkadaşı Khaled Jarad'ın yargılanmalarına devam edildi. Duruşma, sanık avukatlarının, suç vasfının 'Tasarlayarak adam öldürme' şeklinde değerlendirilme ihtimaline karşı ek süre talep etmesi üzerine ertelendi.

Olay, geçen yılın Nisan ayında, Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. İhbarla adrese gelen polis, kapısı açık olan daireye girdiğinde bir kişi, pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde domuz bağı ile bağlanmış, ağzı koli bandıyla bantlı kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine domuz bağı yapılmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedi bulundu. Kadınların, Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve onun arkadaşı Khaled Jarad olduğu ortaya çıktı.

Khaled Jarad, olay yerine yakın bölgede, Suriye'ye kaçacağı belirlenen Ali Hattab ise Adana'da yakalandı. Üzerinden, eşi Hayat Meşail'e ait 12 bin 400 lira ile 5 bin lira değerindeki altınlar çıkan Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hattab ile Jarad hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.'BENİ DÖVDÜLER'Bursa 3.  Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın geçen ay görülen duruşmasında, Jarad, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliye edildi.Sanıkların yargılanmalarına, bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Hattab, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık Khaled Jarad, sanık avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.Tutuklu sanık Ali Hattab, söz alarak, "Kimseyi öldürmedim. Karakolda beni dövdüler, bu yüzden cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled'i arayarak, alkol ve sigara alıp, bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi, akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum" dedi. Tutuksuz sanık Khaled Jarad da cinayetlerle ilgisi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, suç vasfının 'Tasarlayarak adam öldürme' şeklinde değerlendirilmesi ihtimaline karşı ek süre isteyen sanık avukatlarının talebi üzerine Ali Hattab'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi


Kaynak: DHA

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