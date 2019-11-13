Suriyeli anne-kız cinayetinde olay yerinde fotoğraf çekildiği iddia edilen telefon incelenecek

13.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:54

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu kadın ile kızının el ve ayakları bağlanarak öldürülmesine ilişkin davada iki sanıktan birinin, olay yerinde görüntü çektiği iddia edilen cep telefonunun incelenmesine karar verildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali Hattab (28) ve Khaled Jarad'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanıkların avukatları katıldı.



Öldürülenlerden Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab önceki savunmalarını tekrarlayarak kimseyi öldürmediğini, arkadaşı Khaled Jarad ise cinayetlerle ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanıkların cezalandırmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Khaled Jarad'ın, suç vasfının değişme ihtimali üzerine yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Ali Hattab'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet ayrıca, olay yerinde fotoğraf çektiği iddia edilen Jarad'ın telefonun incelenmesini karara bağlayarak duruşmayı erteledi.

Olay



Bursa'da 9 Nisan'da, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, Suriye uyruklu Hayat Meşail (29) yatak odasında el ve ayakları iple bağlanarak boğulmuş halde bulunmuştu.



Evde inceleme yapan polis ekipleri, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde aynı şekilde öldürülmüş bir kadının daha cesedini bulmuş, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e (61) ait olduğu tespit edilen bu cesette de darp ve boğulma izlerine rastlanmıştı.



Eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Ali Hattab, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmış, katil zanlısının, yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenmişti. Hattab'ın arkadaşı Jarad ise ona cinayetlerde yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bu kişiler daha sonra adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA