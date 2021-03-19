Son dakika haber... Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi, Yalova'dan İstanbul'a uğurlandı
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Son dakika haber... Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi, Yalova'dan İstanbul'a uğurlandı

19.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:42

Son dakika haberlerine göre Yalova'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybeden Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi İstanbul'a uğurlandı.

Yalova'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybeden Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi İstanbul'a uğurlandı.

Sabah saatleri hayatını kaybeden İslam alimi, müfessir Sabuni için Yalova Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına katılan Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Sabuni'nin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra Muhammed Ali es-Sabuni'nin naaşı, yarın defnedilmek üzere İstanbul'a uğurlandı.

Sabuni'nin damadı Bekir Kantarcı, gazetecilere, İslam alemi için son derece önemli bir şahsiyeti kaybettiklerini söyledi.

Alimin Türkiye'ye olan sevgisine değinen Kantarcı, "Asıl onu bütün dünya Müslümanları için değerli kılan Allah'ın kitabına olan hizmetleriydi. Uzun yıllar Mekke'de yaşıyordu. Son 5 senesi Türkiye'de geçti. Son anlarında yaşlılığına rağmen ilmi çalışmalar konusunda asla taviz vermedi. En son geçen hafta ziyaret ettiğimde uzaktan talebeleriyle Kur'an-ı Kerim tefsiri üzerine ders yapıyordu. Yani hayatı dolu dolu ilimle geçmiş bir insandı." diye konuştu.

Kantarcı, Sabuni'nin naaşının İstanbul Fatih Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Merkezefendi Camisi Mezarlığı'nda defnedilmesine karar verildiğini bildirdi.

Son dakika haber... Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi, Yalova'dan İstanbul'a uğurlandı
Son dakika haber... Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi, Yalova'dan İstanbul'a uğurlandı
Son dakika haber... Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi, Yalova'dan İstanbul'a uğurlandı
Son dakika haber... Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi, Yalova'dan İstanbul'a uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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