Suriyeli aktivist Hashem Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne konuk oldu Açıklaması
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Suriyeli aktivist Hashem Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne konuk oldu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" (UGFF) kapsamında, festivalin Instagram hesabı üzerinden yayınlanan "Soru-Cevap" bölümü devam ediyor.

Suriyeli aktivist Hashem Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne konuk oldu Açıklaması
17.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:34

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" (UGFF) kapsamında, festivalin Instagram hesabı üzerinden yayınlanan "Soru-Cevap" bölümü devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivaldeki söyleşiye, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisindeki "Sama İçin" (For Sama) filmine hayatıyla konu olan Suriyeli göçmen aktivist Afraa Hashem konuk oldu.

Moderatörlüğünü Alin Taşçıyan'ın üstlendiği etkinlikte konuşan Hashem, Suriye'de yaşanan sıkıntılara ilişkin, "Geceleri hala kabuslar görüyoruz. Türkiye'de ailemin yanındayken sürekli gece yarısı kabuslardan uyanıyordum ama en azından ailemin yanındaydım. Bu, beni sakinleştiriyordu. Şimdi bu kabuslardan uyandığımda onları yanımda bulamıyorum. Yakın zamanda kavuşacağımızı umuyorum." dedi.

"Kamerayı bombalara hedef olma ihtimalimize karşın açık tutuyorduk"

Hashem, filmin yönetmeni Waad Al-Kateab ile tanışmalarını ve belgesel türündeki filmde kullanılan görüntülerin çekim sürecini anlattı.

Waad Al-Kateab'la ilk tanıştığında onun harika ve farklı bir kadın olduğunu gördüğünü belirten Hashem, şunları kaydetti:

"Ona filmini çekmesi için hayatımı açtım. Ona güvendim çünkü bizimle aynı durumu ve öncelikleri paylaşıyordu. 2013'ten 2016'ya kadar olan hayatımı büyük ölçüde kaydetti. Ancak o zamanlarda bu kayıtların bir gün bütün bir film olacağını beklemiyorduk. Birlikte zaman geçiriyor, yemek yiyorduk. Kötü hatıraları ve durumları da paylaşıyorduk. Bunlar yaşanırken kamera hep açıktı, hem hayatımızı kaydetmek hem de her an bir roket veya bomba bizi hedef alabileceği için. Kamerayı bombalara hedef olma ihtimalimize karşın suçları kaydetmek için de açık tutuyorduk."

"Bir gülümseyişiniz bile çok önemli"

Suriye'de yaşananlara dikkati çeken Hashem, "Bütün bunların biteceğine dair inancım hep vardı, hala da var. 10 yıllık fedakarlığın ardından, bütün bu sınırlar ve kurbanların ardından... Ben Allah'a inanıyorum. O bizi yüzüstü bırakmaz. Bütün dünya bizi yüzüstü bıraktı ama sonuçta bizim özgürlüğümüzü ve itibarımızı geri almaya hakkımız var. Adalete ihtiyacımız var. Uzun zaman alsa da sonunda kazanacağız." diye konuştu.

Hashem sığınmacıların gittikleri ülkelerde yaşadıkları zorluklara işaret ederek, "Bizim başka bir çaremiz yok. Sizlerin ülkelerinde geçici olarak bulunuyoruz. Lütfen masum insanları ve yardıma ihtiyacı olanları düşünün. Sizin desteğiniz hatta sadece bir gülümseyişiniz bile çok önemli. İnşallah ülkeniz her zaman güvende olur ve bize olanlar asla başınıza gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Sama İçin" filmi hakkında

"For Sama", izleyicileri bir kadının bakış açısıyla savaş deneyimine doğru samimi ve destansı bir yolculuğa çıkarıyor. Genç bir anneden kızına bir aşk mektubu olarak da anılan film, Waad al-Kateab'ın Suriye'nin Halep ayaklanması sırasında beş yıl boyunca aşık olduğu, evlendiği ve Sama'yı doğurduğu zamanı ve bölgede yaşananları anlatıyor. Waad, bir yandan imkansız bir seçenekle boğuşurken, kayıplar ve hayatta kalma öyküleri yakalıyor. Kızının hayatını korumak için şehri terk edip etmemek, onun için özgürlük mücadelesini de terk edip etmemek anlamına geliyor.

Çevrim içi olarak 45 filmin ücretsiz gösterileceği, masterclass etkinlikleri, uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla panellerle devam edecek festival, 21 Haziran'da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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