14.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:45

Suriyeli aileye öğrencilerden anlamlı ziyaret

MUŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında Suriye uyruklu bir aileyi ziyaret ederek, yakacak ve çeşitli gıda malzemesi yardımında bulunarak, evin bakım ve onarımını yaptı.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri okuldan temin ettikleri malzemelerle merkeze bağlı Çöğürlü Köyü'nde yaşayan Suriye uyruklu Abdurrahman ailesini ziyaret etti. Kış mevsimi dolayısıyla özellikle yakacak sıkıntısı çeken dört çocuklu aileyi ziyaret eden meslek liseliler, mobilya bölümünden topladıkları ahşap atıklarını yakacak olarak teslim etti. Yanlarında getirdikleri malzemelerle evin onarımını da yapan öğrenciler, Suriyeli aileyi mutlu etti.

'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında, 'meslek lisesi öğrencileri ailelere dokunuyor' sloganıyla, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ferhat Yentür, Asıl amacımız, tabi ki ailelere, yardıma muhtaç kişilere yardımdır. Bunun yanında öğrencilerimize yardım bilincini aşılamaktır. Destek olarak da yakacaktır, bunun yanında giyim yardımlarıdır, gıda yardımlarıdır, psikolojik desteklerdir. Rehber öğretmenlerimiz geliyor ailelerin yanına. Buradayız bunun için, inşallah bir yardımımız olursa ne mutlu bizlere diye konuştu.

Metal Teknolojisi alan öğretmeni Buket Uluca ise, ev ziyareti öncesi ailenin ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade ederek Her türlü bakım, onarım, tamirat gibi bütün ihtiyaçları tespit edildikten sonra öğrenci, öğretmen ve idarecilerle ailemizi ziyarete geliyoruz dedi.

Kendi okullarında eğitim-öğretim gören arkadaşlarının ziyaret ettikleri evinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını aktaran Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencisi Taner Tandoğan şunları söyledi

'Biz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyiz. Buraya arkadaşımız için geldik. Burada, arkadaşımıza yardım eli uzatıyoruz. Kendi adımıza da mutluyuz, arkadaşımızın adına da mutluyuz. Evlere gelince, kendi evimiz gibi görüyoruz. Boya, badana ne iş olursa olsun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yardım ediyoruz. Biz mutluyuz, herkeste mutlu olsun.

Öğrenci ile öğretmenlerin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten ötürü duyduğu sevinci dile getiren dört çocuk annesi Leyla Abdurrahman, teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: DHA

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