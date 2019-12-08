Suriyeli aileye hayırseverlerden destek

08.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:22

Osmaniye'de yaşayan Suriyeli iki çocuk sahibi anneye hayırseverler destekte bulundu.

Rızaiye Mahallesi'nde çocukları Yakup ve Abdul Kafi ile yaşayan Hulud Alomar'ı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ve Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği ziyaret etti.

Coşkun, hayırseverlerin destekte bulunduğu aileye kendilerinin de sahip çıkacağını kaydetti.

Suriyeli ailenin sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilmesi için çalışacaklarını ifade eden Coşkun, bu kapsamda düzenlenecek seminer ve eğitim toplantılarına aileyi de davet edeceklerini belirtti.

Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği Gönüllüsü Adem Barlas da, Suriyeli yetimler için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ailenin ihtiyaçlarının belirlendiğini ve yardım kampanyası düzenlendiğini anlatan Barlas, bu kapsamda aileye gerekli yardımları hayırseverlerin desteğiyle yaptıklarını kaydetti.

Suriyeli anne Hulud Alamor da Osmaniyeli hayırsevrelere teşekkür etti.

Kaynak: AA